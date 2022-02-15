Бывшего депутата украинской Рады Олега Царёва сотрудники западных спецслужб назвали ещё одним кандидатом, который, по их утверждениям, сможет стать во главе процесса смены власти на Украине, такое заявление со ссылкой на закрыте источники опубликовала газета Financial Times. Сам Царёв назвал эти слова домыслом и выступил с опровержением, его опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Это довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на российском государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте, — заявил он.

Ранее Олег Царёв назвал причины активизации западной дипломатии на украинском направлении. По его словам, дипломаты отвлекают Россию от активного вооружения Украины. Он сравнил нынешнюю ситуацию с украинским «Майданом» 2013–2014 годов, когда иностранные послы и представители Запада просили президента Виктора Януковича не разгонять Майдан и тем самым подготовили почву для переворота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной.