Бывший президент Армении Кочарян подал в суд на премьер-министра Пашиняна

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Премьер-министру Армении Николу Пашиняну придётся отвечать в суде по иску бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Экс-глава республики намерен добиться опровержения клеветы в свой адрес.

Информация о деле обнародована на сайте судебной информации Армении. Указано требование, с которым выступает истец.

О подтверждении нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, о возмещении причинённого в результате нарушения нематериального ущерба, обязательстве публично опровергнуть высказывания в отношении истца, о возмещении причинённого истцу нематериального ущерба клеветой, — гласит требование.

Ответчиком является не только Пашинян, но также Республика Армения. Рассматривать дело будет судья Артур Мкртчян.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Элину Саакову, пресс-секретаря команды адвокатов Кочаряна, речь идёт о заявлениях, которые он сделал на митинге 1 марта 2021. Премьер тогда заявлял, что 1 марта 2008 года власти страны «вывели армию против народа». Он пояснил, что есть обвиняемые по этому делу, которые предстали перед судом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер обозначил собеседнику самый актуальный на данный момент вопрос во взаимодействии двух стран — нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе.