Бывший посол Армении в РФ оценил позицию Пашиняна перед встречей в Сочи

Трёхсторонние переговоры в Сочи между президентами России, Азербайджана и Армении стали позитивным шагом к урегулированию, заявил в беседе с NEWS.ru армянский политолог, бывший чрезвычайный посланник Республики Армении в Москве политолог Степан Григорян. По его словам, сочинская встреча станет сдерживающим фактором, предотвратит возможные боевые вспышки между двумя странами. Он также оценил позицию армянского премьер-министра Никола Пашиняна перед встречей в Сочи.

Григорян напомнил, что подходы сторон к решению пограничных и транспортных вопросов по-прежнему различаются. Сочинская встреча, на его взгляд, продвинет страны к взаимовыгодным решениям, но пока только в деталях, не решив ключевых проблем.

Для меня позитивно, что Армения соглашается идти по пути разблокирования дорог, но свои условия не снимает. Трудно представить сегодня подписание конкретных документов. Если мы дадим дорогу [Зангезурский коридор — проект железной дороги из Баку в Нахиджеван через Сюникскую область Армении] с экс-территориальным статусом, то мы не сможем её контролировать. Армения на это не пойдёт. Мы согласимся на обычную дорогу через свою территорию, но не коридор, — сказал политолог.

Вопрос делимитации и демаркации границы, как напомнил эксперт, сегодня армянское общество волнует более других.

Мы сейчас в слабом положении, но грани своего суверенитета знаем. Азербайджан давит, выдвигая свой вариант. В Армении идут очень серьёзные митинги, на которых люди задают вопрос: на каких условиях будут делимитация и демаркация? Бывшая административная граница очень условна, с анклавами, её корректировали в советское время колхозы. Тут кропотливая работа, плюс статус Карабаха для нас имеет значение. Поэтому наш премьер-министр апеллирует к международному сообществу, Минской группе ОБСЕ, не только к России, которая всё прекрасно понимает, соглашается на вовлечение в процесс Евросоюза и ОБСЕ, — убеждён собеседник.

Политолог полагает, что Россия и международное сообщество против излишней агрессивности и давление в регионе, которые, по его словам, вновь приведут к негативным последствиям.

26 ноября в Сочи проходят трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Стороны обсуждают вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. На повестке также стоит вопрос создания комиссии по делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.