Бывший лейбл Тимы Белорусских сообщил о наркозависимости рэпера

https://static.news.ru/photo/bfe00936-62f8-11eb-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: • Тима Белорусских •/facebook.com

Бывший музыкальный лейбл Тимы Белорусских Kaufman Label сообщил о наркозависимости рэпера.

По мнению представителей лейбла, задержание артиста произошло из-за его нового окружения.

Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет, и теми, кто не употребляет, — говорится в сообщении лейбла в социальной сети.

22-летний певец наиболее известен по песням «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». По его словам, псевдоним Белорусских он взял для того, «чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

Информацию о задержании Белорусских ранее подтвердила представитель певца.

По официальной версии минского управления Следственного комитета, молодой человек был задержан сотрудниками милиции 6 января в помещении одного из игровых клубов. В отношении Белорусских возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас он помещён под домашний арест, писал NEWS.ru.