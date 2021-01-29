Бывший лейбл Тимы Белорусских сообщил о наркозависимости рэпера

Бывший музыкальный лейбл Тимы Белорусских Kaufman Label сообщил о наркозависимости рэпера.
По мнению представителей лейбла, задержание артиста произошло из-за его нового окружения.
Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет, и теми, кто не употребляет, — говорится в сообщении лейбла в социальной сети.
22-летний певец наиболее известен по песням «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». По его словам, псевдоним Белорусских он взял для того, «чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».
Информацию о задержании Белорусских ранее подтвердила представитель певца.
По официальной версии минского управления Следственного комитета, молодой человек был задержан сотрудниками милиции 6 января в помещении одного из игровых клубов. В отношении Белорусских возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
Сейчас он помещён под домашний арест, писал NEWS.ru.