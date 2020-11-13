Бывший глава СНБ Армении отверг обвинение в подготовке убийства Пашиняна

https://static.news.ru/photo/31a412d4-2743-11eb-906f-fa163e074e61_660.jpg Артур Ванецян Фото: arthur_vanetsyan_official/instagram.com

Экс-глава Службы национальной безопасности Армении, руководитель партии «Родина» Артур Ванецян не признал вину в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Обвинение незаконное, его содержание непонятно. Естественно, Ванецян не признал себя виновным, — заявила адвокат экс-главы СНБ Лусине Саакян.

Защита потребовала организовать очную ставку со всеми, кто свидетельствует против политика. Адвокат подчеркнула, что пока нет никаких доказательств причастности Ванецяна к этому делу, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе армянской спецслужбы ранее заявили, что командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашот Минасян хотел убить Пашиняна, поскольку был не согласен с внутренней и внешней политикой властей страны. Он привёз из Карабаха оружие и договорился о совершении преступления с руководителями ряда политических партий и политиками, имеющими антиправительственные взгляды. Целью убийства премьера названа узурпация власти.

Ванецян был задержан 14 ноября. Его обвиняют по статьям «Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

Как писал NEWS.ru, 12 ноября десятерых представителей оппозиции Армении временно заключили под стражу по обвинению в организации незаконных демонстраций в Ереване. Среди арестованных — глава партии «Родина» Артур Ванецян, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Днём ранее в Ереване прошла акция оппозиции. Протестующие требовали от Пашиняна уйти в отставку. Оппозиционные политики были недовольны соглашением о прекращении конфликта в Карабахе, которое подписали премьер Армении Никол Пашинян и президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.