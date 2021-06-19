Бывший глава Армении Саргсян проголосовал на выборах

Бывший президент Армении Серж Саргсян в воскресенье, 20 июня, проголосовал на внеочередных парламентских выборах. Политик принял участие в голосовании в пригороде Еревана по месту жительства на избирательном участке 29/45 в посёлке Дзорахбюр. Об этом пишет РИА Новости.
Саргсян
В Армении в 07:00 мск открылись 2008 избирательных участков. Процесс голосования будет прекращён в 19:00. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока. Главным соперником исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна, как говорят эксперты, является бывший армянский лидер Роберт Кочарян, представляющий предвыборный блок «Армения».
Ранее сообщалось, что выборы в Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки. Об этом в разговоре с журналистами в день голосования, 20 июня, заявил руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
Он отметил, что у каждого из кандидатов было всего 12 дней на подготовку кампании, которая проходила в сжатые сроки. Наблюдатели уверены, что ЦИК сделала всё возможное для организации выборов на достойном уровне.