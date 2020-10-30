Бывший глава Армении Кочарян заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ee449b28-1aca-11eb-8c48-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Ռոբերտ Քոչարյան/ Robert Kocharyan/facebook.com

Экс-лидер Армении Роберт Кочарян заболел COVID-19 и не сможет прибыть в Москву для консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в офисе второго армянского президента.

Представители Кочаряна также рассказали, что сейчас он находится в самоизоляции, но делает всё возможное для того, чтобы содействовать остановке войны в Карабахе, сообщает Telegram-канал Armenia Today. Как рассказали в офисе второго президента, Кочарян собирался вылететь в российскую столицу в ближайшие дни и сдал для этого тест на коронавирус, который оказался положительным.

В пятницу днём пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что бывшие лидеры страны Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян собираются в Москву, где встретятся с представителями российской политической элиты и проведут консультации по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Итогом этих встреч должны были стать конкретные решения, которые бывшие президенты собирались представить кабмину Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе успешно продолжается. Президент республики Ильхам Алиев объявил о том, что заняты ещё ряд селений.