Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Казахстане возобновят работу без бренда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом «Макдоналдс», возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости. На крыше одного из заведений Алма-Аты, где ранее был размещен логотип, установлены вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках. На дверях ресторана висит объявление, что заведение откроется в 10:00 (7:00 мск).

В сообщении пресс-службы ТОО Food Solutions KZ сказано, что открытие ресторанов будет проводиться постепенно, на первоначальном этапе открываются пять заведений в Алма-Ате. Согласно пресс-релизу, компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных ресторанов и новом названии. Судя по информационным табло, ресторан предложит своим посетителям такие блюда, как «Биф тейсти», «Чикен тейсти», «Гранд чизбургер», «Фиш бургер» и другие.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане. Представители российской сети объяснили это необходимостью защиты товарного знака. Об уходе «Макдоналдса» из Казахстана было объявлено в ноябре 2022 года. Предположительно, причиной этого стал запрет американской сети на закупки котлет у российских поставщиков.

Между тем на казахстанском сайте Alash.online запустили петицию против открытия в стране подразделений российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Авторы петиции намерены собрать 100 тысяч подписей, чтобы привлечь внимание властей и не допустить выхода сети на казахстанский рынок. Инициативу они обосновывают тем, что российские клиенты этой сети часто жалуются на низкое качество еды.