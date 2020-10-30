Бывшие лидеры Армении планируют посетить РФ для консультаций по Карабаху

https://static.news.ru/photo/cef67af2-1ac0-11eb-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Ռոբերտ Քոչարյան/ Robert Kocharyan/facebook.com

Бывшие президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян планируют отправиться в Россию, чтобы проконсультироваться с отечественными политическими элитами по вопросу, касающемуся ситуации на территории Нагорного Карабаха. Об этом 30 октября на своей официальной странице в социальной сети сообщила пресс-секретарь премьер-министра страны Мане Геворкян.

Она подчеркнула, что о планах бывших армянских лидеров глава правительства страны Николо Пашинян узнал во время переговоров с экс-президентами непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадием Гусакяном и Бако Саакяном.

В ходе встречи они сообщили, что Петросян и Кочарян хотят отбыть в Москву для проведения консультаций с представителями российской элиты по вопросу Карабаха, а после этих встреч представить кабмину Армении конкретные решения по данной ситуации, — написала Геворкян в Facebook.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, 30 октября в Женеве началась встреча глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении.