Бывшему кандидату в президенты Белоруссии дали новый срок Суд в Белоруссии признал Тихановского виновным по новому делу

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Сергей Тихановский

Суд в Белоруссии признал виновным бывшего кандидата в президенты страны Сергея Тихановского по делу о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения и назначил ему наказание в виде дополнительных полутора лет лишения свободы, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики. Суд установил, что политик не выполнял требования работников учреждения, грубил им и провоцировал сокамерников на конфликты. Тихановский свою вину не признал.

Установлено, что <...> Тихановский с августа по ноябрь 2022 года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения, в том числе нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников ИУ, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты, за что неоднократно подвергался взысканиям, — говорится в постановлении суда.

В прокуратуре пояснили, что осужденному ранее на 18 лет Тихановскому суммарно придется находиться за решеткой еще 15 лет 9 месяцев и 5 дней. Из них 2 года 5 месяцев и 18 дней он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии под жесточайшим надзором.

В 2020 году Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако действующие власти отказали ему в регистрации. Вместо него на выборы пошла его супруга Светлана. Женщину поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко.

12 октября 2021 года было возбуждено новое уголовное дело против лидеров белорусской оппозиции Тихановской и Павла Латушко, уехавших за пределы Белоруссии. Их обвинили в создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом. Также оппозиционер был признан виновным в разжигании расовой розни и организации массовых беспорядков. В декабре 2021 года Тихановского осудили на 18 лет колонии. Впоследствии Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил Сергея Тихановского в террористический список.