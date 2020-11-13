Бывшему главе СНБ Армении предъявлено обвинение в покушении на Пашиняна

https://static.news.ru/photo/4fc815a2-2758-11eb-84f4-fa163e074e61_660.jpg Артур Ванецян Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Армении предъявлено экс-директору Службы национальной безопасности Армении Артуру Ванецяну. Об этом заявил его адвокат Ерванд Варосян.

Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявило ему обвинение по статьям «подготовка узурпации власти», «подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершённые группой лиц по предварительному сговору», чтобы рассмотреть ходатайство о его аресте параллельно с рассмотрением вопроса о правомочности задержания, — цитируе т его РИА Новости.

Он добавил, что Ванецян не согласился с абсурдным обвинением. Другой адвокат экс-главы СНБ Лусине Саакян заявила, что власти пытаются обвинить его в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, что является «позорным преследованием» по политическим мотивам.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Это привело к акциям протеста в Ереване.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября десятерых представителей оппозиции Армении временно заключили под стражу по обвинению в организации незаконных демонстраций в Ереване. Среди арестованных — глава партии «Родина» Артур Ванецян, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. 11 ноября в Ереване прошла массовая акция протеста. Оппозиционеры требовали отставки Никола Пашиняна.

Ранее оппозиционные партии Армении из-за отсутствия кворума не смогли собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра.