https://static.news.ru/photo/b8f74ca8-e089-11e9-b78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Бывшего сотрудника Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Каната Сагымбаева, который охранял экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, поместили в СИЗО до 8 октября по решению Первомайского районного суда Бишкека.

Сагымбаев был задержан 24 сентября по подозрению в убийстве, организации массовых беспорядков, злоупотреблении должностным положением и воспрепятствовании деятельности должностного лица во время августовских событий в Кой-Таше, передаёт радио Sputnik Кыргызстан .

Как писал News.ru, заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, который во время столкновений в селе Кой-Таш вёл переговоры с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, отправили в отставку. Распоряжение подписал премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее сообщалось, что Асанов, после двух дней столкновений между силовиками и сторонниками бывшего президента, 8 августа лично провёл переговоры с Атамбаевым и убедил его сдаться.

Бывшего президента Киргизии подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота.