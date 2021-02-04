Бывшего министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции

https://static.news.ru/photo/cf6d103a-66f7-11eb-83d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министр труда и социальной защиты Азербайджана Салим Муслимов помещён под арест. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом заявили в Службе государственной безопасности.

Установлено, что злоупотребления были допущены во время организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлении государственного контроля за деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты и других полномочий по направлениям деятельности министерства, — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Силовики установили, что Муслимов пользовался служебным положением в корыстных целях для получения незаконных привилегий. Чиновника подозревают в получении денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам на строительство и ремонт домов-интернатов для инвалидов и индивидуальных жилых домов.

Ему вменяются статьи 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия», 311.3.2 и 311.3.3 «Повторное получение взятки в крупном размере».

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Вадим Белоусов сумел получить крупнейшую в России взятку — больше 3 млрд рублей. Деньги были переданы в период с 2010 по 2014 год от предпринимателей, которые занимались дорожным строительством. В преступной схеме были задействованы жена и тёща депутата. В Челябинске тёща получала взятки и перечисляла деньги в банковскую ячейку, откуда средства снимала жена. Депутат не признаёт свою вину. Уголовное дело рассматривается в Мосгорсуде.