Бывшего главу МВД Казахстана задержали Прокуратура Казахстана: экс-глава МВД задержан по делу о беспорядках 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках 2022 года, сообщила прокуратура республики. В ведомстве уточнили, что чиновника подозревают в превышении власти и полномочий.

29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, — сказали в прокуратуре.

Задержанный был министром МВД с 2019 по 2022 годы. Прокуратура республики уточнила, что в уголовном деле есть сведения, касающиеся гостайны, поэтому детали досудебного расследования не могут быть обнародованы.

В январе 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, участники которых проявили агрессию к полицейским и военным. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что была попытка государственного переворота и попросил о помощи ОДКБ. К Рождеству ситуацию в республике стабилизировали. По официальным данным, во время беспорядков погибло 238 человек и еще 4,5 тысячи пострадали.

Ранее стало известно, что бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили был задержан полицией на митинге в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах. Ему вменяют неподчинение полиции и хулиганство.

Бывшего чиновника задержали в ходе потасовки с правоохранителями, когда митингующие пытались прорваться к сцене перед парламентом. Ее установили для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Полиция применила перцовый газ.