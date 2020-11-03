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Бывшего главу Минздрава Казахстана задержали по подозрению в растрате

11:17, 03 ноября 2020
Елжан Биртанов Елжан Биртанов Фото: Министерство здравоохранения Республики Казахстан/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в растрате бюджетных средств бывшего главу Минздрава республики Елжана Биртанова.

Расследованием уголовного дела о растрате в особо крупном размере занимается служба экономических расследований комитета по финансовому мониторингу. Согласно данным ведомства, суд избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей, передаёт ТАСС.

Другая информация не разглашается в интересах следствия.

Как писал NEWS.ru, 25 июня Биртанов, проходивший лечение от коронавируса, был уволен со своего поста. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. На должность министра здравоохранения был назначен Алексей Цой.

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