Бывшего главу Минздрава Казахстана задержали по подозрению в растрате

https://static.news.ru/photo/b237af0c-1daf-11eb-8a3c-fa163e074e61_660.jpg Елжан Биртанов Фото: Министерство здравоохранения Республики Казахстан/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в растрате бюджетных средств бывшего главу Минздрава республики Елжана Биртанова.

Расследованием уголовного дела о растрате в особо крупном размере занимается служба экономических расследований комитета по финансовому мониторингу. Согласно данным ведомства, суд избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей, передаёт ТАСС.

Другая информация не разглашается в интересах следствия.

Как писал NEWS.ru, 25 июня Биртанов, проходивший лечение от коронавируса, был уволен со своего поста. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. На должность министра здравоохранения был назначен Алексей Цой.