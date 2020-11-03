Бывшего главу Минздрава Казахстана задержали по подозрению в растрате

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в растрате бюджетных средств бывшего главу Минздрава республики Елжана Биртанова.
Расследованием уголовного дела о растрате в особо крупном размере занимается служба экономических расследований комитета по финансовому мониторингу. Согласно данным ведомства, суд избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей,
Другая информация не разглашается в интересах следствия.
Как писал NEWS.ru, 25 июня Биртанов, проходивший лечение от коронавируса, был уволен со своего поста. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. На должность министра здравоохранения был назначен Алексей Цой.