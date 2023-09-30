Арестован экс-глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Экс-главу МИД Нагорно-Карабахской Республики Бабаяна арестовали на четыре месяца

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Давид Бабаян

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна. По решению суда он был арестован на четыре месяца. Бабаян проходит обвиняемым по более чем десяти статьям УК в Азербайджане.

29 сентября текущего года Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан в руки следствия, и в этот же день ему было предъявлено обвинение. <...> Он был отправлен в следственный изолятор Службы государственной безопасности после исполнения решения суда о предварительном заключении, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Бабаяна обвиняют в ведении агрессивной войны, вербовке и обучении наемников, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, бездействии или отдаче преступных приказов во время конфликта, организации терактов и межнациональной вражды, а также по ряду других статей.

Вместе с Бабаяном суд арестовал бывшего командующего армией Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Он проходит обвиняемым по делу о пытках.

Накануне Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего замкомандующего силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Манукяна. Он является гражданином Армении и подозревается в террористических преступлениях.

До этого суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего главы кабмина Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Его обвиняют в финансировании терроризма, а также в создании незаконных вооруженных формирований или групп.