«Быть трезвым»: Лукашенко назвал свою главную задачу на Новый год

https://static.news.ru/photo/299eae4c-4b5a-11eb-8767-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил свою главную задачу на новогодние праздники. Он заявил, что не собирается употреблять алкогольные напитки и ему будет легко справиться с этим.

Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют — а на Новый год все пьют, — хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий, — цитирует белорусского лидера БелТА.

В четверг, 31 декабря, Лукашенко встретился с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Он, в частности, ответил на вопросы о предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании (ВНС). По словам Лукашенко, цель ВНС — определить развитие страны на ближайшие пять лет.

Как писал NEWS.ru, он отверг предположения о том, что может использовать ВНС как механизм удержания власти. Лукашенко заявил, что ВНС не будет менять конституционные нормы, оно не уполномочено это делать.

ВНС должно пройти 11–12 февраля 2021 года. По традиции на ВНС подведут итоги последних пяти лет, что удалось сделать, а что — нет, и каковы причины неудач. Кроме того, предстоит обсудить программу социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы, рассмотреть механизмы, способные обеспечить рост ВВП и сохранить сам принцип социального государства в непростых условиях.