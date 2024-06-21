«Быть или не быть»: генсек попросил Армению принять решение по ОДКБ Генсек ОДКБ Тасмагамбетов призвал Армению прояснить свой статус в организации

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Организация Договора о коллективной безопасности рассчитывает, что Армения официально прояснит свой статус в структуре, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на полях заседания Совета министров иностранных дел организации. Он отметил, что пока Ереван остается участником организации, ОДКБ сохраняет все обязательства перед ним, передает «Sputnik Армения».

Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение — быть в составе организации или не быть, — сказал он.

Тасмагамбетов подчеркнул, что Армения остается союзником для стран-участниц ОДКБ. По его словам, сейчас организация сохраняет все обязательства перед Ереваном, но ему необходимо принять окончательное решение по вопросу членства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.

После этого армянский премьер отметил, что Ереван может изменить свою позицию по ОДКБ, если из нее решит выйти Белоруссия. Также, по его словам, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.