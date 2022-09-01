Было непросто: Пашинян о встрече с Алиевым в Брюсселе Пашинян назвал непростыми переговоры с Алиевым в Брюсселе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал непростыми переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедшие в Брюсселе, передает Sputnik Армения. Он подчеркнул, что цели армянских властей неизменны — это долгосрочный мир в регионе. Также он выразил готовность к дальнейшей последовательной работе в этом направлении.

Это будет непросто, ведь не до конца ясны пути решения проблем. Но нужно последовательно работать, — сказал Пашинян.

Накануне в Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Она продлилась четыре часа. По ее итогам стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе состоится в ноябре.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в Брюсселе 22 мая. Стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Помимо этого, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.