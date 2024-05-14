Бунты против «русского закона» в Грузии: где след РФ, что грозит релокантам

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии смог, несмотря на драки и протесты, принять в третьем чтении закон об ограничении иностранного влияния. Почему критики называют его «русским законом», чем он грозит релокантам из России, и что говорят об этом в Кремле?

Как принимали скандальный «закон об иноагентах» в Грузии

14 мая законопроект «О прозрачности иностранного влияния» удалось проголосовать в третьем чтении. Спикер Шалва Папуашвили сообщил, что «за» проголосовали 84 депутата, а «против» 30 (соответственно, 36 депутатов воздержались или не голосовали).

Последнее чтение, как и предыдущие, сопровождалось скандалами: грузинские депутаты подрались в прямом эфире. Как пишут СМИ, лидер оппозиции — сторонников экс-президента Михаила Саакашвили — депутат Леван Хабеишвили обвинил депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрия Самхарадзе в том, что тот якобы приказал неким неизвестным нападать и избивать участников акций протеста в Тбилиси. В ответ Самхарадзе кинул бутылку с водой в Хабеишвили, после чего завязалась драка. 15 апреля была обратная ситуация — лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Алесашвили ударил в лицо выступавшего секретаря «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе.

Как в Грузии протестуют против «закона об иноагентах»

Весь ход рассмотрения законопроекта сопровождался уличными протестами. Силовикам пришлось взять в оцепление здание парламента. Ночь на 14 мая, зная, что будет окончательное чтение законопроекта, участники акций протеста провели у здания, чтобы с утра не позволить депутатам пройти на заседание.

Сразу после принятия закона митингующие стали раскрашивать здание парламента красной краской. Telegram-канал Paper Kartuli сообщил, что около 16:00 по Москве протестующие сломали забор и открыли проход во двор парламента, к 16:30 сотрудники полицейского спецназа начали зачищать соседние улицы 9 апреля и Руставели.

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Что теперь будет с законом, могут ли его отменить

13 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая с самого начала выступала против «Закона о прозрачности иностранного влияния», заявила, что наложит вето в случае принятия его в парламенте. Президент предложила отсрочить принятие закона до ноября 2024 года. К этому времени в Грузии пройдут очередные парламентские выборы, запланированные на 26 октября.

«Пусть тот, кто придет к власти, решит, этот закон российский или нет», — заявила она.

Чего требует «закон об иноагентах» в Грузии

Законопроект был предложен партией «Сила народа», которая входит в правящую фракцию вместе с «Грузинской мечтой». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно подчеркивал, что закон нужен для единственной цели — обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций. По его словам, НПО и НКО в стране «получают миллионы долларов из-за рубежа» и тратят из «на подрывную политическую деятельность».

Председатель правящей партии Ираклий Гарибашвили указал, что в Грузии официально зарегистрировано почти 31 тысяч НПО.

Закон требует, чтобы НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы, зарегистрировались в специальном реестре и подали декларацию, в которой необходимо отразить все полученные доходы. Их деятельность при этом никак не ограничивается. За отказ предусмотрен штраф до 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.)

Авторы закона настаивают, что он копирует американский Закон о регистрации иноагентов (FARA), однако существенно мягче. Однако в Госдепе США заявили, что грузинский законопроект якобы «фактически основан на аналогичных российском и венгерском, а не на FARA или каком-либо другом американском законе».

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

«Би-Би-Си» со ссылкой на юристов утверждает, что разница состоит в определении «иноагента»: по американскому закону «агентом иностранного принципала» считается тот, кто «находится под контролем и действует по указанию и под руководством» иностранной силы. А в грузинском и российском для того, чтобы быть признанным иноагентом, достаточно факта частичного иностранного финансирования.

Кому мешает «закон об иноагентах» в Грузии

Грузинские НПО и особенно СМИ выступили категорически против «Закона о прозрачности иностранного влияния», не вдаваясь в тонкости законопроекта. Представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе на слушаниях в парламенте признал, что они «в абсолютном большинстве» зависят от зарубежных грантов.

«Считать организации агентами или проводниками иностранных интересов только из-за того, что их проекты финансируются зарубежными грантами, само по себе несправедливо», — заявил он, обвинив авторов законопроекта в «антидемократических устремлениях».

Более 200 грузинских НПО, в том числе 63 СМИ категорически объявили, что отказываются выполнять требования закона. По их словам, определение как «агент иностранного влияния» будет «ярлыком», который «оскорбляет их профессиональное достоинство».

Почему в Евросоюзе против «закона об иноагентах»

14 мая в Тбилиси прибыли делегации стран ЕС — Германии, Польши, Чехии и стран Прибалтики, а также представитель Госдепа США Джеймс О«Брайен, чтобы „обсудить“ законопроект с правительством и парламентом Грузии. Однако грузинское руководство и спикер парламента отказались с ними встречаться. Ранее премьер Грузии отказался от визита в США из-за условий, выдвинутых Белым домом по поводу того же законопроекта.

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

В Брюсселе предупредили, что «закон об иноагентах» станет препятствием на пути Грузии в ЕС. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отметив, что конкретные последствия будут обсуждать только после принятия законопроекта.

Politico сообщило, что в ЕС пытались согласовать совместное заявление с осуждением «Закона о прозрачности иностранного влияния», однако Венгрия при поддержке Словакии выступила против и заблокировала процесс.

Почему грузинский закон связывают с Россией

Протестующие и Запад настаивают, что закон аналогичен российскому. При этом аналогичные правила есть не только в РФ, но и в США, Австралии, Великобритании, Израиле, и Китае. Рассматривается подобный законопроект и во Франции. Аналогичный закон также был принят в Венгрии, однако под давлением властей Евросоюза его отменили в 2020 году.

Критики законопроект не привели доказательств, которые бы указывали на его связь с Россией. Тем не менее они называют его «русским законом» и утверждают, что он приведет к давлению на организации, включенные в реестр иноагентов и принимается с целью «стигматизировать гражданское общество и подавить критику в адрес властей».

«Самая большая проблема этого закона в том, что он не нужен», — заявила «Би-Би-Си» правозащитница, глава НПО «Сапари» Баия Патарая.

Аналогичные заявления делают политики в Европе. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире SkyNews объявил законопроект вовсе «российским вмешательством в дела Грузии», сравнил его с СВО и призвал грузин «противостоять РФ». В Германии председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот заявил, что в Грузии люди «говорят „нет“ русификации» и призвал ЕС ввести санкции против тех, кто имеет отношение к принятию законопроекта.

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Чем «закон об иноагентах» грозит живущим в Грузии релокантам

Релоканты из России принимают активное участие в протестах против «русского закона», которые проходят в Тбилиси. Так, 13 мая МВД Грузии отчиталось о задержании на протестах у парламента 20 человек, в том числе гражданина России и двух американцев.

По данным МВД Грузии, в настоящее время в стране проживает порядка 30 тысяч граждан РФ. Об этом говорит статистика пересечения границы. В 2022 году релокантов было около 60 тысяч. По утверждению глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева, релокантов из России активно используют «западные спецы по „цветным революциям“.

Политолог Дмитрий Евстафьев в статье на RT отметил, что Грузию никак нельзя отнести к пророссийским странам — она сохраняла прозападный курс и после отставки Михаила Саакашвили. По его словам, попытки грузинских депутатов добиться реального политического суверенитета «могут стать сигналом и для других стран, которые, находясь внутри западного мира и декларируя стремление к вступлению в ЕС и НАТО, заинтересованы в больших возможностях контролировать собственную внутреннюю политику».

«У Запада значительный политический и организационный ресурс для массового протеста. Это и те десятки тысяч российских радикал-либеральных релокантов, что осели в стране за последние два года. Многие из них потеряли уже источники средств к существованию. Из опыта работы у них только участие в оппозиционных тусовках и протестных мероприятиях. Созданный и апробированный в Грузии „интернационал оппозиционеров“, имеющий широкий опыт проведения массовых протестных действий, можно будет использовать в дальнейшем и в других странах постсоветского пространства как минимум, а возможно, и за его пределами. Например, на Балканах, в Венгрии, но не только там», — считает Евстафьев.

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Что сказали в Кремле о протестах в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: события и законы в Грузии являются внутренним делом страны.

«Мы никоим образом не хотим туда вмешиваться. Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела — так, как это делает подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, мы видим ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне», — указал Песков.

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