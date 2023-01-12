Почти не елбасы: у Назарбаева отнимут почетный статус лидера нации Зачем первого президента Казахстана лишают полномочий на глазах у всей страны

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Нурсултан Назарбаев

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишён очередной из привилегий, полученных после ухода с поста. На этот раз он потерял статус почётного сенатора. Об этом объявил спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. На очереди лишение Назарбаева почетного титула елбасы — лидера нации. По этому вопросу парламент проголосует 13 января. С какой целью власти ограничивают влияние Назарбаева и чем эта кампания может обернуться для действующего главы Касым-Жомарта Токаева — в материале NEWS.ru.

И «денурсултанизация» всей республики

Как уточнил Ашимбаев, решение было принято еще по итогам прошлогоднего референдума об изменениях в конституцию. Напомним, полномочия у Назарбаева начали отбирать ещё во время январских протестов 2022 года. Так, 5 января глава государства Токаев сместил своего предшественника с должности главы Совета безопасности Республики Казахстан (РК) и занял её сам. А 28 января Токаев отобрал у Назарбаева должность председателя правящей партии «Нур Отан». Из политсовета была выведена дочь елбасы Дарига Назарбаева. После этого действующий президент фактически стал единоличным лидером Казахстана.

Но этими мерами Токаев не ограничился и 7 февраля 2022 года подписал новый закон. Он отменяет требование согласовывать с елбасы основные направления политики страны. Затем на июньском референдуме казахстанцы проголосовали за изменения в конституцию. Они предполагали лишение первого президента статуса елбасы. Дальше больше: 19 сентября Токаев переименовал казахстанскую столицу Нур-Султан обратно в Астану. Это стало поводом для шуток о «денурсултанизации» страны.

Фото: Павел Александров/ТАСС Дарига Назарбаева

Наконец, 11 января 2023 года Конституционный суд РК признал закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» утратившим силу. Ни у кого нет сомнений, что на голосовании в пятницу, 13 января, парламент поставит окончательную точку в в этом вопросе.

Кампания против первого президента идет параллельно с расследованием дела о январских беспорядках 2022 года. По мнению экспертов, тут есть прямая связь. Тем более что после подавления протестов были арестованы люди из ближайшего окружения Назарбаева: глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и бывший вице-президент Казахстанских железных дорог, племянник первого президента Кайрат Сатыбалды. Другой племянник Назарбаева Самат Абиш был отправлен в отставку с поста первого заместителя председателя КНБ.

А ведь Кайрат и Самат выросли в семье самого Нурсултана Абишевича, поскольку их отец — старший брат будущего первого президента — погиб в автокатастрофе в 1981 году.

Свидетелем будете?

Тем самым казахстанское общество подталкивают к выводу, что массовые протесты в январе прошлого года были инспирированы именно кланом елбасы. Возможно, потерявшего все влиятельные посты Назарбаева в дальнейшем могут привлечь в ходе расследования в качестве то ли свидетеля, то ли обвиняемого. Такой вариант развития событий не исключает политолог Аркадий Дубнов.

А эксперт по Центральной Азии Анвар Акматов отметил в беседе с NEWS.ru, что Токаев, похоже, склоняется к киргизской модели отношений с предшественниками на высшем посту.

Президенту Кыргызстана, теряющему власть, очень легко оказаться или в тюрьме, как Атамбаеву, или в изгнании, как Акаеву и Бакиеву. Совсем иначе дело обстоит в Узбекистане: к экс-президенту Каримову, напротив, на родине сохранилось уважение и после ухода с поста. Эта непредсказуемость и порождает в нашем регионе феномен передачи власти по наследству— от отца к сыну. Так произошло в Туркменистане (Гурбангулы Бердымухамедов сделал преемником сына Сердара), такой сценарий готовится в Таджикистане (Эмомали Рахмон готовит в преемники сына Рустама Эмомали), — отметил эксперт.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Касым-Жомарт Токаев

Казахстан мог бы первым в регионе подать пример успешного транзита власти к новому лидеру, если бы не демонстративное притеснение елбасы.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что у Токаева нет резона подвергать Назарбаева уголовному преследованию или изгнанию.

В Казахстане всего лишь создаются новые балансы «власти-собственности», — отметил в беседе с NЕWS.ru политолог Анатолий Несмиян. — Положение Назарбаева и его клана было привилегированным, а сейчас его «заземляют», но не более того. В Киргизии всё-таки противостоят северные и южные кланы, смена власти часто происходила через улицу. В Казахстане она была системной. Причин для жёстких решений в отношении Назарбаева я не вижу.

Эксперты не исключают и договорной характер «гонений» на экс-президента. По мнению казахстанского политолога Димаша Альжанова, отмена закона о елбасы без расследования деятельности Назарбаева и членов его семьи, происхождения их активов останется формальностью.

Закон был поставлен на отмену почти спустя год после январских событий. То есть у Назарбаева и членов его семьи было время консолидировать свои активы и утрясти многие вопросы, находясь вдали от общественного и медийного внимания. Может случиться так, что основные активы уже вывели и спрятали, а сейчас устраняются формальные признаки присутствия Назарбаева в системе, — предположил политолог.

Бумеранг для Токаева?

В любом случае президент Токаев публичным унижением Назарбаева создаёт опасный прецедент для самого себя, считает эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов.

Нынешний президент свои действиями внедряет правило: если ты проиграл, то теряешь почти всё. Кто же даст ему гарантии, что впоследствии он сам не окажется в такой же ситуации? Более того, борьба с наследием Назарбаева может аукнуться Токаеву уже в ближайшем будущем. Елбасы ведь не только создатель современного Казахстана, но и фактически инициатор создания СНГ и ЕАЭС. Многие помнят, как после подписания Беловежских соглашений Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем 8 декабря 1991 года в других советских республиках ничего понять не могли. Тогда Назарбаев через две недели собрал в Алма-Ате почти всех руководителей республик, которые уже утвердили окончательную декларацию об образовании Содружества, — напомнил собеседник NEWS.ru.

Фото: akorda. kz/Global Look Press Нурсултан Назарбаев

Осмонов убеждён, что политический вес Назарбаева сохранится после лишения его всех титулов. А вот Токаеву в случае появления серьёзных проблем в стране его мстительность в отношении Назарбаева припомнят, считает эксперт.

В то же время в недопонимании между первым и вторым президентами есть доля вины и Назарбаева, — отмечает Азамат Осмонов. — Нельзя передавать полномочия преемнику, оставляя существенную их часть себе. Все помнят, как разрывались чиновники в столице Казахстана между администрацией президента и зданием библиотеки, в которой располагается «Назарбаев-центр». Такое двоевластие не пошло стране на пользу.

Также не исключено, что за нападками на Назарбаева стоит не лично Токаев, но окружение действующего президента, которое стремится завладеть политическим и экономическим капиталом клана елбасы. По мнению экспертов, Токаев при этом не всегда способен сдерживать своё окружение, что порождает сомнения среди казахстанской элиты в его политической силе.

Эти предположения косвенно подтверждает сам Токаев, когда говорит, что пришёл «только на шесть лет в качестве наёмного менеджера». В глазах центральноазиатских элит такой технократический подход выглядит слабостью. Верхушка нуждается в гарантиях на гораздо больший срок. Поэтому жёсткий елбасы был более понятен многим в стране, которую он фактически создал.