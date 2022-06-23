«Будет накачка вооружением»: эксперт о заявлениях Шойгу Военный аналитик рассказал, что стоит за заявлениями Шойгу об укреплении обороноспособности Союзного государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия является первым оборонительным рубежом Союзного государства с РФ, поэтому её армию после заявлений главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об укреплении военного потенциала республики будут накачивать вооружением, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвейчук. Он предположил, что в первую очередь будет укрепляться система ПВО.

Усиление будет проходить по линии наращивания военно-технического потенциала союзной республики. Будет происходить накачка Белоруссии всеми видами современных вооружений. Несомненно, будет усилена система ПВО и будет усилена наземная группировка войск, с возможным вводом туда оборонительных сил, согласно договору по защите Союзного государства, — заявил Матвейчук.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплексы С-400 смогут из Белоруссии «видеть Берлин», а «Искандеры» необходимы для защиты страны. Он также отметил, что Минск извлёк урок из российской спецоперации на Украине, осознав необходимость дооснащения белорусских войск.

Глава белорусского государства напомнил, что в Польше регулярно проходят учения НАТО и численность иностранных войск вблизи Белоруссии сильно выросла. По его словам, министру обороны и Генштабу поставлена задача, чтобы белорусских военных «никто не застал врасплох».