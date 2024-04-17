Буданов и Сырский пропали после удара ракетой. Они убиты, что известно?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Александр Сырский, Кирилл Буданов

В Сети активно обсуждают информацию о возможной гибели главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова и главкома ВСУ Александра Сырского в результате ракетного удара. Что произошло, кто распространяет данную информацию, как ее восприняли в России — в материале NEWS.ru.

Откуда пошел слух о гибели Буданова и Сырского

Представитель пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев ранее сообщил в Telegram, что в ночь на 16 апреля Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, нанеся четыре удара в городе Чугуеве. В украинской блогосфере сразу стали распространяться предположения о гибели в результате удара высокопоставленных чиновников ВСУ. Эту новость подхватили и российские СМИ. В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстреле Чугуева, а также о возможной гибели Буданова и Сырского.

Как пишет «Царьград», по неподтвержденным данным, целью атаки стал военный полигон, используемый ВСУ для размещения военной техники и личного состава, на котором мог находиться глава ГУР.

«Днем 15 апреля военкоры сообщили об ударах в окрестностях города Чугуева Харьковской области. Украинские СМИ подтвердили, что зафиксировано не менее четырех прилетов. Предположительно, целью атаки стал военный полигон, используемый ВСУ для размещения военной техники и личного состава, на котором в этот момент мог находиться глава ГУР Буданов», — говорится в публикации.

Фото: ГСЧС Украины

По одной из украинских версий, под Чугуевом проводилась подготовка спецназа ГУР для последующего проведения диверсий на территории России. Буданов, возможно, приезжал на полигон проинспектировать тренировку подопечных.

Позже в Telegram-каналах появилась информация о том, что в результате удара мог погибнуть Сырский, а не Буданов. В частности, об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело». По его сведениям, все сообщения сейчас идут с упором на то, что убиты важные чиновники.

Кто погиб на самом деле

Вечером 16 апреля aif.ru предположил, что погибшим на Украине «военным чином» оказался младший сержант Павел Петриченко.

«Судя по всему, [на Украине] оплакивают гибель сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который 15 апреля погиб в ДНР, попав то ли под обстрел, то ли под пулю российского снайпера. Панихиду по этому неонацисту устроили его друзья», — говорилось в материале. По данным журналистов, этот военнослужащий был широко известен на Украине как инициатор законопроекта о запрете азартных игр для бойцов ВСУ.

Как отреагировали в России на сообщения о «гибели» Буданова и Сырского

В конце марта 2024 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Буданов, как и другие лица, причастные к преступлениям против России, является законной целью российских вооруженных сил. Такая оценка объясняется тем, что ранее глава ГУР неоднократно делал заявления о расправах над россиянами и о причастности киевской власти к терактам на территории России.

Фото: ГСЧС Украины

Буданов также угрожал новыми терактами в Крыму. В результате в декабре 2023 года МВД РФ объявило Буданова в розыск. Басманный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста и внес в список террористов и экстремистов. Буданов в конце марта анонсировал проведение диверсий на российской железнодорожной линии вдоль Азовского моря, назвав ее «серьезной проблемой» для ВСУ.

В свою очередь глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил NEWS.ru, что ликвидация главы ГУР Украины и Сырского — «вопрос вполне решаемый», поскольку на Украине практически нет бункеров, способных выдержать удары российских ракет. Если бы было принято решение об их ликвидации, то укрыться от удара у них бы не получилось, отметил Рогов. Однако, по его мнению, сам факт устранения чиновников такого уровня вряд ли решит что-то для России в стратегическом плане.

«Но я бы воздержался от комментария по поводу того, что Буданова и Сырского отправили на тот свет. [Их] ликвидация ничего не решит. Сырского нам лучше сохранять с учетом того, как качественно он бросает на утилизацию украинских националистов и как он бежит из одного населенного пункта в другой», — сказал Рогов.

Кого еще из высоких чиновников ВСУ могли ликвидировать ВС РФ

17 апреля Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил об ударе тремя ракетами по командному пункту ВСУ, размещавшемуся в гостинице «Профсоюзная» в Чернигове, и о возможной ликвидации командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«С мест сообщают, что здание получило значительные разрушения, на месте работает большое количество машин скорой помощи. Кроме этого, в социальных сетях распространяется информация о необходимости донорской крови», — указал канал.

Фото: ГСЧС Украины

По сообщению канала, «точные количественные и качественные показатели» жертв и разрушений на момент публикации были неизвестны.

«В то же время имеется первичная информация, что удары были нанесены в момент проведения совещания руководства ОК ВСУ „Север“ с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, который с 2023 года занимает должность командующего группой войск на указанном направлении», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО главы украинского города Лебедина в Сумской области Александра Бакликова. Градоначальник, по данным украинских СМИ, ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года. Информацию о его гибели подтвердили мэр Тростянца Юрий Бова и председатель Недригайловской общины Константин Волков.

Читайте также:

Киев сорвал сделку с Россией и Турцией. Что теперь будет в Черном море?

«Уничтожение целого поколения»: что изменит закон о мобилизации на Украине

Окно для террористов из «Крокуса»: как они могли перейти границу с Украиной