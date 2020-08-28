БТР приехали к резиденции Лукашенко, где собрались протестующие

https://static.news.ru/photo/7435d6e0-eac7-11ea-b21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Боевые бронетранспортёры приехали к оцеплению у Дворца независимости в Минске, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко. На этом месте проходит акция протеста.

Здание оцепили силовики, которые выставили заграждения и спецтехнику, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько БТР приехало к ним в качестве подкрепления.

Активисты пришли к Дворцу от стелы «Минск — город-герой» и встали напротив силовиков. Протестующие кричат лозунги и аплодируют, силовики не вмешиваются в происходящее.

При этом большая часть участников акции протеста ещё идёт по улице Ленина к президентской резиденции, толпа растянута от оцепления до стелы.

Журналист агентства не заметил задержаний, однако людей не пускают к Дворцу независимости.

30 августа Лукашенко празднует день рождения. Его поздравили российский президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митинг начался в 14:00 часов (время совпадает с московским). Силовики заблокировали протестующих на площади Независимости, где находится Дом правительства. Между сотрудниками правоохранительных органов и активистами происходят потасовки.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала.

Тихановская инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 августа прошли митинги в 24 населённых пунктах Белоруссии. В них приняли участие в общей сложности более 8,5 тысячи человек. Из них 29 были задержаны.