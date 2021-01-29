Британский штамм COVID-19 обнаружен в Узбекистане

https://static.news.ru/photo/9ae01c0a-6313-11eb-ad51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В Узбекистане выявлен британский штамм COVID-19, следует из сообщения пресс-службы Минздрава республики.

В частности, мутация вируса обнаружена в анализах 10-летней девочки, которая 23 января вернулась вместе с семьёй из ОАЭ. Как сообщается, в настоящее время состояние ребёнка удовлетворительное, девочка не предъявляет никаких жалоб, передают «Известия».

Новый штамм COVID-19 был обнаружен в Великобритании в середине декабря 2020 года. Вирус распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.