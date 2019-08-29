https://static.news.ru/photo/b4a8f01e-ca74-11e9-bf70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, чего, по его мнению, хотят местные жители.

Он уверен, что белорусам не хватает независимости, передаёт РИА Новости .

Мне кажется, он (белорусский народ. — News.ru.) всё ещё хочет независимости, — подчеркнул политик.

Болтон отметил, что США поддерживали суверенитет с момента распада Советского Союза и продолжают придерживаться этой позиции. Однако каждый народ может отказаться от независимости, вступив в коалицию или союз.

Но подобные решения должен принимать народ, — заключил он.

Как писал News.ru, Лукашенко в ходе переговоров с Болтоном заявил, что после ухудшения белорусско-американских отношений постоянно предлагал «закрыть эту нехорошую страницу» и начать всё сначала. Он отметил, что визит политика из Вашингтона оказывает положительное влияние на его страну.