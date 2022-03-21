Большинство жителей Грузии выступили против антироссийских санкций

Около 65% жителей Грузии считают правильным решение правительства республики не присоединяться к санкциям против России из-за ситуации на Украине. По данным социологического опроса, на которые ссылается грузинский телеканал IMEDI, за санкции против России выступили 30,4% опрошенных.

76,5% участников опроса также высказались против вовлечения республики в события на Украине, 19,6% были с этим не согласны, 3,9% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 10 по 16 марта, были опрошены более тысячи респондентов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, почему Грузия не присоединится к финансовым санкциям Запада против РФ. По его словам, это вызвано прагматическими соображениями, так как от введения санкций пострадают местные экспортёры и фермеры, а также сфера туризма.

До этого Гарибашвили заявил, что присоединение к финансовым и экономическим санкциям Запада против России навредит национальным интересам государства, а также интересам его народа. Он подчеркнул, что как ответственный за внешнюю политику будет действовать сугубо в интересах граждан своей страны. Гарибашвили уточнил, что в Грузии внимательно изучили действия зарубежных партнёров, однако пришли к выводу, что вводить санкции государство не намерено.