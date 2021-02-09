Большинство украинцев посчитали неправильным путь развития страны

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Порядка 70% граждан Украины считают, что их страна развивается в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова. Только 13,8% украинцев сказали, что путь развития государства их устраивает. 16,5% не смогли определиться с позицией по этому вопросу.

15,6% опрошенных заявили, что Украине по силам преодолеть проблемы в ближайшие годы. 51,2% посчитали, что страна может справиться с трудностями в отдалённой временной перспективе. 20% участников сказали, что Украина никогда не сможет решить свои проблемы.

69% украинцев оценили экономическое положение в стране как плохое или очень плохое, 2% — как хорошее или очень хорошее, 26% определённую оценку дать затруднились.

Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме территорий, находящихся под контролем самопровозглашённых республик Донбасса. Участвовали только совершеннолетние граждане, выборка была репрезентативной по возрасту, полу, региону и типу населённого пункта.

Как сообщал NEWS.ru, партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» из-за снижения популярности среди населения намерена провести ребрендинг и пересмотреть идеологию.