Эксперт: большинство ПЦР-тестов на Украине производятся в РФ

https://static.news.ru/photo/4dcd4afc-531c-11eb-8581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Большая часть применяемых на Украине ПЦР-тестов на коронавирус поставляется из России, уверен председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

С таким комментарием Кравченко выступил в ответ на заявления властей Киева о невозможности закупать у РФ препараты от COVID-19.

Очередное враньё <...> по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР-тест-системы российского производства, — цитирует специалиста Lenta.ru.

При этом он добавил, что те тесты, которые производятся на Украине, создаются из российских компонентов.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива считает, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение уже могли привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Депутат добавил, что считает российскую вакцину от COVID-19 самой эффективной из всех имеющихся на сегодня.