«Больше вреда»: Баку не хочет втягивать ООН в ситуацию с Карабахом Гаджиев: Баку не хочет применять механизмы ООН в ситуации с Карабахом

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Баку не видит необходимости в применении какого-либо механизма ООН в связи с ситуацией в Карабахе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, от вмешательства организации будет больше вреда, чем пользы, передает «Sputnik Азербайджан».

Созыв экстренного заседания ООН 21 сентября принесет больше вреда, чем пользы. Если все же такое заседание состоится, то мы на нем доведем до сведения его участников свои легитимные опасения, — заявил Гаджиев.

Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе состоится 21 сентября. Инициатором выступила Армения, которая направила письмо в соответствующий орган. Она призвала организацию осудить действия Азербайджана в регионе.

Ранее Гаджиев заявил, что Баку получил гарантии того, что армянские формирования в Карабахе будут разоружены. Вся военная техника будет передана армии Азербайджана.

Помощник президента также подтвердил, что целью антитеррористических мероприятий локального характера, которые начались 19 сентября, была нейтрализация военной инфраструктуры. Среди мирного населения распространяются предостережения о ситуации в регионе, добавил он.