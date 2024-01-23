Военэксперт раскрыл обман Парижа с гибелью французского наемника Дриона Эксперт Клинцевич: Франция стремится доказать отсутствие ее наемников на Украине

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Французские власти и спецслужбы пытаются запутать ситуацию с пребыванием своих наемников в Харькове, предположил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Андрей Клинцевич. Он прокомментировал информацию о гибели француза Алексиса Дриона при ракетном ударе по пункту дислокации в Харькове 17 января. Чуть позже Дрион якобы сообщил в соцсетях, что остался жив.

Думаю, наемник Алексис Дрион все же мертв, но французские спецслужбы, имея доступ к его аккаунтам, попытались представить ситуацию так, будто он жив и даже не пострадал в результате ракетного удара, — допустил военный аналитик.

По мнению Клинцевича, власти и спецслужбы Франции пытаются убедить другие страны, что французских военных вообще нет на Украине. Иначе, считает эксперт, Парижу не удастся избежать обвинений в том, что республика стала одной стороной конфликта.

А родственники погибшего наемника не скрывают фактов его нахождения и гибели в Харькове, более того, хотят выставить его героем, — считает Клинцевич.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при ракетном ударе по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове 17 января погибли уроженцы Франции. Согласно данным источников, убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар.

22 января в соцсетях Дриона появилось сообщение, в котором он заявляет, что жив, а новость о его гибели является «российской дезинформацией». Автор поста добавил, что сейчас француз находится на родине, однако не предоставил никаких доказательств своих утверждений.