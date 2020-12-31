Больше 400 человек заразились COVID-19 в Азербайджане за сутки

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Азербайджанские врачи выявили 421 случай заражения коронавирусом за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в стране составило 219 462.

Днём ранее в стране вирус нашли у 341 пациента, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

За последние 24 часа в Азербайджане погибли 33 пациента с COVID-19, за всё время пандемии число смертей составило 2703. Общее число людей, которые смогли вылечиться от заболевания, составило 191 925, за последние сутки их стало больше на 3645.

Сейчас на карантине или в больницах находится 24 834 человека. За минувшие 24 часа врачи страны сделали 4287 тестов на COVID-19, а всего в стране было проведено 2 204 226 таких тестирований, передаёт «Интерфакс».

Накануне российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» зарегистрировала препараты «Коронавир» и «Артлегиа» от коронавируса в Азербайджане. Это первый случай, когда отечественные препараты от COVID-19 были зарегистрированы за пределами РФ.

Оба препарата включены в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавируса. 25 декабря процесс их регистрации на территории Азербайджана был завершён, писал NEWS.ru.