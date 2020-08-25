Больше 20 работников белорусского завода задержали

https://static.news.ru/photo/d659b510-e6f0-11ea-95fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что силовики задержали больше 20 работников завода «Гродно Азот». Их доставили в городской РОВД.

По её словам, людей задержали в рамках административного процесса, передаёт ТАСС.

Действительно, есть задержанные, это [задержание] было около 40 минут назад. Более 20 человек доставлены в РОВД в рамках административного процесса, — сказала она.

«Гродно Азот» — один из заводов Белоруссии, в которых начались забастовки в знак протеста против результатов выборов президента страны.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске сторонники белорусской оппозиции собрались в центре города на митинг. В акции принимают участие несколько сотен человек.