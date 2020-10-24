Больше 100 тысяч жителей Минска вышли на акцию против Лукашенко

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. Он надеется, что столкновения силовиков с протестующими гражданами не приведут к кровопролитию и к гражданской войне.

В воскресенье, 25 октября истекает срок «народного ультиматума», выдвинутого президенту Александру Лукашенко. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что если требования оппозиции к этому времени не будут выполнены, в стране...