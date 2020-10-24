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Больше 100 тысяч жителей Минска вышли на акцию против Лукашенко

16:16, 25 октября 2020 10
Фото: AP/TASS

Акция протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко, приуроченная к последнему дню «народного ультиматума», собрала больше 100 тысяч участников.

Такие подсчёты приводит крупнейший русскоязычный Telegram-канал НЕХТА Live. Активисты собрались у стелы «Минск — город-герой» — на традиционном месте проведения таких мероприятий.

Как писал NEWS.ru, акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах страны 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

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