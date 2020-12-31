Россия выдаст кредит Белоруссии только при отсутствии долга за газ

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Российская сторона связала предоставление Белоруссии кредита в размере $1 млрд отсутствием с белорусской стороны просроченной задолженности перед «Газпромом».

Об этом говорится в межправительственном соглашении, подписанном 21 декабря.

Кредит предоставляется при условии отсутствия на даты перечисления каждого транша просроченной задолженности <...> перед открытым акционерным обществом «Газпром трансгаз Беларусь» за поставленный природный газ, что должно быть подтверждено соответствующими актами сверки расчётов, — передаёт «Интерфакс».

Кроме того, для предоставления кредита белорусские власти не должны иметь просрочки по платежам по другим российским кредитам, кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и по кредитам российских юрлиц, полученным под гарантии правительства Белоруссии.

Если просрочка по задолженности не погашена в течение 60 дней с момента её возникновения, Россия может консолидировать всю сумму непогашенной задолженности и объявить ее срочной к погашению.

Погашение основного долга по новому кредиту должно начаться 15 мая 2026 года. Платежи будут проходить 15 мая и 15 ноября каждого года равными полугодовыми долями. Проценты будут начисляться с дат зачисления каждого транша и уплачиваться 15 мая и 15 ноября каждого года. Ставка включает плавающую и базовую (0,5%) части.

30 декабря власти Белоруссии получили первый транш российского кредита в размере $500 млн.

Ранее о том, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой в Сочи в сентябре. Лидер оппозиции страны Светлана Тихановская в ответ на это заявила, что россияне должны понимать, что их деньги пойдут на подавление протестов в стране.

По её словам, решение Путина поможет продлить «агонию» Лукашенко, однако не сможет предотвратить победы народа.

В начале августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным властей, в шестой раз одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и её сторонники посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Первые дни протестных акций сопровождались жёсткими задержаниями граждан. Протестные акции продолжаются до сих пор. Наибольшую численность собирают воскресные митинги в Минске, писал NEWS.ru.