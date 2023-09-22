Большая часть протестующих ушла с площади Республики в Ереване

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большая часть протестующих в Ереване покинула площадь Республики, сообщает РИА Новости. По данным агентства, к ближе к полуночи по местному времени (23:00 мск) у здания правительства Армении оставалась лишь часть манифестантов. Автомобильное движение по площади разблокировали.

Полиция Армении 21 сентября во время акций протеста в Ереване задержала 46 человек. Демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна. Они блокировали движение в центре города, выстраиваясь в живую цепь. Так, был перекрыт участок дороги перед посольством России.

Люди начали собираться на протестах в Ереване 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций армянской стороны и вывода незаконных вооруженных формирований. Митингующие в Ереване призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

Ранее первый премьер-министр Армении Вазген Манукян во время протестов в столице республики заявил, что в Ереване оппозиция планирует заблокировать здание правительства и сорвать его заседание. Его сторонники хотят окружить администрацию 22 сентября в 09:00 мск.