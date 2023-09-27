Парламент Болгарии накануне одобрил передачу Украине неисправных ракет для зенитного комплекса С-300.

Авторы инициативы по передаче неисправного оружия подчеркивали, что у Болгарии нет средств содержать ракеты, и нет возможности отремонтировать их. В то же время Киев регулярно принимает от западных союзников неисправное вооружение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что передача советского вооружения третьими странами Украине — незаконно. Кроме того, есть повод волноваться и у самих жителей Украины — в телеграм-каналах военных обозревателей не единожды появлялись видео, на которых, как утверждалось авторами, запечатлены неудачные пуски ракет украинскими ПВО, в том числе С-300. В результате таких запусков задетыми оказывались близлежащие здания и сами позиции ВСУ.

Как выглядит комплекс С-300 — в галерее NEWS.ru.

Зенитно-ракетная система С-300В на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зенитно-ракетная система С-300В на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Зенитная ракетная система С-300ПМ на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-300ПМ на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 в зоне СВО

Пусковая установка 9А83 ЗРС С-300В

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пусковая установка 9А83 ЗРС С-300В

Комплекс ПВО С-300В во время демонстрации военной техники в рамках Международного военно-технического форума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс ПВО С-300В во время демонстрации военной техники в рамках Международного военно-технического форума

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4

Зенитно-ракетная система ЗРС С-300

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетная система ЗРС С-300

Заряжание зенитно-ракетной системы ЗРС С-300

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ 300

Заряжание зенитно-ракетной системы ЗРС С-300