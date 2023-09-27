Парламент Болгарии накануне одобрил передачу Украине неисправных ракет для зенитного комплекса С-300.
Авторы инициативы по передаче неисправного оружия подчеркивали, что у Болгарии нет средств содержать ракеты, и нет возможности отремонтировать их. В то же время Киев регулярно принимает от западных союзников неисправное вооружение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что передача советского вооружения третьими странами Украине — незаконно. Кроме того, есть повод волноваться и у самих жителей Украины — в телеграм-каналах военных обозревателей не единожды появлялись видео, на которых, как утверждалось авторами, запечатлены неудачные пуски ракет украинскими ПВО, в том числе С-300. В результате таких запусков задетыми оказывались близлежащие здания и сами позиции ВСУ.
Как выглядит комплекс С-300 — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Зенитно-ракетная система С-300В на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Зенитная ракетная система С-300ПМ на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс ПВО С-300В во время демонстрации военной техники в рамках Международного военно-технического форума
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Репетиция парада Победы в Москве. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4