Болгария передаст Украине ракеты для комплекса С-300: как он выглядит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парламент Болгарии накануне одобрил передачу Украине неисправных ракет для зенитного комплекса С-300.

Авторы инициативы по передаче неисправного оружия подчеркивали, что у Болгарии нет средств содержать ракеты, и нет возможности отремонтировать их. В то же время Киев регулярно принимает от западных союзников неисправное вооружение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что передача советского вооружения третьими странами Украине — незаконно. Кроме того, есть повод волноваться и у самих жителей Украины — в телеграм-каналах военных обозревателей не единожды появлялись видео, на которых, как утверждалось авторами, запечатлены неудачные пуски ракет украинскими ПВО, в том числе С-300. В результате таких запусков задетыми оказывались близлежащие здания и сами позиции ВСУ.

Как выглядит комплекс С-300 — в галерее NEWS.ru.