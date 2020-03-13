В столице Белорусии 91 человек находится на карантине из-за мужчины, скрывшего поездку в Италию. Об этом рассказала сотрудница Минздрава республики Инна Карабан.
По её словам, белорус не только не обратился к медикам при первых симптомах заболевания, но продолжил общаться с родственниками, друзьями, посещал спортивные мероприятия. В результате пришлось изолировать около 100 человек.
Карабан добавила, что сын мужчины мог стать носителем коронавируса и передать его своим одногруппникам в вузе. При этом отметила, что молодёжь не входит в группу риска по заболеванию коронавирусом, поэтому планов по закрытию на карантин образовательных учреждений пока нет,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Белорусии Александр Лукашенко
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