https://static.news.ru/photo/e2bc6afe-6532-11ea-b29c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В столице Белорусии 91 человек находится на карантине из-за мужчины, скрывшего поездку в Италию. Об этом рассказала сотрудница Минздрава республики Инна Карабан.

По её словам, белорус не только не обратился к медикам при первых симптомах заболевания, но продолжил общаться с родственниками, друзьями, посещал спортивные мероприятия. В результате пришлось изолировать около 100 человек.

Карабан добавила, что сын мужчины мог стать носителем коронавируса и передать его своим одногруппникам в вузе. При этом отметила, что молодёжь не входит в группу риска по заболеванию коронавирусом, поэтому планов по закрытию на карантин образовательных учреждений пока нет, сообщае т РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белорусии Александр Лукашенко посоветовал согражданам оставаться дома при первых подозрениях на заражение. По его словам, это главный метод борьбы с инфекцией. Он также заявил, что власти не скрывают ситуацию с коронавирусом в стране, чтобы не было паники.

По последним данным, в России число больных коронавирусом возросло до 45 человек. В их числе двое иностранцев.