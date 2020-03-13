Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В столице Белорусии 91 человек находится на карантине из-за мужчины, скрывшего поездку в Италию. Об этом рассказала сотрудница Минздрава республики Инна Карабан.

По её словам, белорус не только не обратился к медикам при первых симптомах заболевания, но продолжил общаться с родственниками, друзьями, посещал спортивные мероприятия. В результате пришлось изолировать около 100 человек.

Карабан добавила, что сын мужчины мог стать носителем коронавируса и передать его своим одногруппникам в вузе. При этом отметила, что молодёжь не входит в группу риска по заболеванию коронавирусом, поэтому планов по закрытию на карантин образовательных учреждений пока нет, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белорусии Александр Лукашенко посоветовал согражданам оставаться дома при первых подозрениях на заражение. По его словам, это главный метод борьбы с инфекцией. Он также заявил, что власти не скрывают ситуацию с коронавирусом в стране, чтобы не было паники.

По последним данным, в России число больных коронавирусом возросло до 45 человек. В их числе двое иностранцев.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях