Более 70 погромщиков задержали в Алма-Ате

Более 70 погромщиков, совершавших нападения на административные здания Алма-Аты, а также свыше 30 мародёров были задержаны во время проведения антитеррористической операции, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление местной полиции.

В Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров, — сообщает издание.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране, а позже обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

В стране был введён критический уровень террористической опасности, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики. В ведомстве призвали жителей отнестись к введённым ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать требования госорганов и силовиков. На всей территории страны действует режим антитеррористической операции, выставлены круглосуточные блокпосты.