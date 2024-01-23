Более 40 человек обратились за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате Минздрав Казахстана: 44 алмаатинцам потребовалась медпомощь после землетрясения

После землетрясения в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека, сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана. Госпитализированы восемь человек, в том числе пятеро детей.

В Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в числе пострадавших 34 взрослых и 10 детей. Трое взрослых и пятеро детей госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение. В министерстве добавили, что все пациенты получают квалифицированную медпомощь.

Ранее в управлении здравоохранения Алма-Аты сообщали о восьми пострадавших в результате землетрясения. При этом уточнялось, что три человека получили травмы, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

До этого в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло в Китае близ границы с Киргизией и Казахстаном. По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров. При этом сила подземных толчков в Алма-Ате ощущалась в районе 4 баллов. Многие жители города после этого спешно покинули свои дома, опасаясь повторных толчков.