Более 300 жителей Молдавии осудили за ношение георгиевских лент

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Георгиевская лента

Молдавская полиция завела более 340 дел на граждан, носящих георгиевские ленточки в стране. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Виорел Чернэуцану. По его словам, общий размер штрафов составил 600 тысяч леев.

«Более 100 человек еще предстоит опознать. Мои коллеги используют специальную систему по распознаванию лиц», — уточнил глава инспекции.

На вопрос о том, стоит ли лишать депутатов их неприкосновенности в случае нарушения закона, Чернэуцану ответил не столь категорично.

«После того, как прокуратура выпустила письмо о восстановлении неприкосновенности и сообщила мне, что нет необходимости снимать иммунитет, полиция возбудила дело о правонарушении. Таким образом, все члены парламента были вызваны в суд для подготовки дела о нарушении», — заявил он.

20 апреля в свежем номере государственного молдавского издания «Официальный монитор» были обнародованы поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым гражданам республики запрещается использование и распространение символов военной агрессии. Власти страны отнесли к подобным и георгиевскую ленту, символ Дня Победы. Это не остановило жителей Молдавии, которые 9 мая вышли на улицы города с лентами.