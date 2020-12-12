Более 300 человек задержали на акциях протеста в Минске

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Милиционеры задержали во время несанкционированной воскресной акции протеста в Минске более 300 человек. Они нарушили закон о массовых мероприятиях, заявил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, — заявил представитель минской милиции.

Их задержали за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, а также за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов заявила о задержании трёх журналистов в ходе митингов оппозиции. Речь идёт о корреспонденте телеканала «Белсат» Станиславе Ивашкевиче, журналисте Геннадии Веретинском, а также выпускающем редакторе портала «Онлайнер» Николае Градюшко.

По данным правозащитного центра «Весна», по всей Белоруссии во время акций протеста были задержаны 238 человек. Список задержанных постоянно пополняется.

Массовые акции протеста не утихают в Белоруссии с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Он пошёл на шестой срок. Сторонники оппозиции считают, что результаты голосования были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, власти Швейцарии ввели санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. Ограничительные меры вступили в силу 11 декабря в 20:00 мск. Власти страны заявили, что они присоединились к решениям, которые 6 ноября принял Европейский союз.