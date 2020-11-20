Более 30 единиц техники доставлено российским миротворцам в Карабах

https://static.news.ru/photo/28e2d576-2b13-11eb-a8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

За последние сутки Минобороны РФ отправило миротворцам в Нагорном Карабахе 33 единицы техники. В их числе бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», ремонтно-эвакуационные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости.

Техника была доставлена 18 самолётами Ил-76 и двумя Ан-124 «Руслан», которые приземлились в Ереване.

В общей сложности самолёты ВКС РФ совершили с 10 ноября более 200 рейсов в рамках миротворческой миссии. В Карабах переброшено более 1,1 тысячи российских военнослужащих. Всего же численность миротворческого контингента составит около двух тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе.

В общей сложности выставлены 23 наблюдательных поста миротворцев: 11 — в северной зоне ответственности и 12 — в южной. Командный пункт находится в Степанакерте.

Ранее NEWS.ru писал, что нарушений перемирия в Карабахе пока не зафиксировано. Заместитель командующего миротворческим контингентом полковник Алексей Полюхович назвал обстановку спокойной.