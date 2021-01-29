Более 200 точек общепита в Грузии прекратили работу в знак протеста

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Более 200 кафе и ресторанов Грузии решили не обслуживать клиентов 30 января и отключили сервисы доставки в знак протеста против действующих в стране карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В акции приняли участие заведения в Тбилиси и в других регионах.

Глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе рассказал ТАСС, что предприятия общепита требуют дать им возможность полноценно работать и принимать гостей. При этом предприниматели берут на себя обязательство соблюдать необходимые санитарные меры.

Своей акцией и бойкотом мы хотим показать правительству, что будет со страной, если она останется без ресторанов и кафе, — подчеркнул Бурджанадзе.

Глава Ассоциации рестораторов отметил, что в сфере общепита трудоустроены 250 тысяч человек, которые сейчас испытывают сложности. Бурджанадзе задался вопросом, почему разрешена работа ресторанов при гостиницах и отелях, а другим заведениям ведение профильной деятельности запрещено. Он добавил, что в Тбилиси в 14:00 (15:00 мск) начнётся митинг, участники которого планируют дойти до Дома правительства.

В Грузии с 28 ноября 2020 года действует локдаун. С 1 февраля ограничения будут постепенно сниматься. Возобновится регулярное внутренне авиасообщение, заработают торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави заработает общественный транспорт и откроются школы. В Аджарской автономной республике откроются рестораны и кафе с открытыми террасами.

За время пандемии в Грузии выявлено 257 632 случая COVID-19, жертвами болезни стали 3159 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Грузии надеются в ближайшее время открыть границу с Россией.