Более 20 чиновников наказали за наезд грузовика на детей в Киргизии

Фото: Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

Более 20 чиновников привлечены к ответственности по делу о наезде мини-грузовика на группу детей в Киргизии, в результате которого пострадали более 30 человек, сообщает пресс-служба президента республики. Инцидент произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Всего привлечено к дисциплинарной ответственности — 21, из них на освобождение от занимаемой должности представлены шесть должностных лиц, — говорится в сообщении.

Имена чиновников не уточняются. Комиссия вынесла заключение, что организаторами массового мероприятия не были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников.

В частности, ответственность за это возложена на руководителей областного и районного органов внутренних дел. Утверждается, что в массовом мероприятии приняли участие 2878 школьников и 341 учитель из 18 школ района, при этом были привлечены только два инспектора подразделения отдела безопасности дорожного движения.

Инцидент с грузовиком с мороженым произошел 2 мая. Водитель оставил машину на пригорке, и она съехала в группу детей. Пострадавшим от 9 до 16 лет. По меньшей мере 18 детям потребовалась госпитализация, семеро находятся в реанимации, из них трое в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим.