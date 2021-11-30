Более 10 человек погибли при крушении военного вертолёта в Азербайджане

В результате крушения военного вертолёта во время тренировочного полёта на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе Азербайджана погибли 14 человек, ещё двое получили ранения. Эту информацию подтвердил замначальника Госпогранслужбы республики Ильхам Мехтиев. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших.

Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по факту крушения вертолёта Госпогранслужбы по статье «Нарушение правил полёта или подготовки к полёту, повлёкшее за собой гибель двух и более человек по неосторожности» и ещё ряду статьей. Расследование находится под особым контролем генпрокурора.