Более 1,5 тысячи россиян захотели стать гражданами Киргизии Минцифры Киргизии: более 1,5 тысячи россиян подали документы на гражданство республики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В официальные органы Киргизии с начала 2022 года обратились более 1,5 тысячи россиян для получения киргизского гражданства, рассказал на пресс-конференции директор департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития республики Нурсултан Сардарбеков, сообщает EADaily. Как отметил чиновник, в этом году также идет рост прибывающих в страну граждан России примерно на 30%.

По статистическим данным, за девять месяцев прошлого года в Кыргызстан из России прибыли 160 380 граждан. В этом году идет рост прибывающих примерно на 30%. С начала года в Кыргызстан из России прибыли 192 258 граждан. За девять месяцев 2021-го 385 граждан России подали документы на получение гражданства Кыргызстана. За аналогичный период этого года документы на получение гражданства подал 1631 человек, — заявил Сардарбеков.

При этом киргизский чиновник подчеркнул, что за девять месяцев минувшего года гражданство республики получили 226 человек, а за аналогичный период этого года — 603 человека.

Кремль ранее заявил, что не располагает точными данными о числе покинувших РФ мужчин после начала частичной мобилизации. По неофициальным данным, речь может идти о более чем 260 тысячах человек. Казахстанские власти сообщили, что в их страну с 21 сентября въехали 98 тысяч россиян. А МВД Грузии 27 сентября обнародовало официальные данные о количестве россиян, въехавших в страну: за 10 дней въехали 78 742 человека, выехали — 51 643, остались на территории Грузии 27 099 граждан РФ. Немало российских эмигрантов уже находятся в других странах Центральной Азии, Турции, Азербайджане, Армении, Монголии, не говоря о более дальнем зарубежье.