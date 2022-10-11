В официальные органы Киргизии с начала 2022 года обратились более 1,5 тысячи россиян для получения киргизского гражданства, рассказал на пресс-конференции директор департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития республики Нурсултан Сардарбеков, сообщает EADaily. Как отметил чиновник, в этом году также идет рост прибывающих в страну граждан России примерно на 30%.

По статистическим данным, за девять месяцев прошлого года в Кыргызстан из России прибыли 160 380 граждан. В этом году идет рост прибывающих примерно на 30%. С начала года в Кыргызстан из России прибыли 192 258 граждан. За девять месяцев 2021-го 385 граждан России подали документы на получение гражданства Кыргызстана. За аналогичный период этого года документы на получение гражданства подал 1631 человек, заявил Сардарбеков.

При этом киргизский чиновник подчеркнул, что за девять месяцев минувшего года гражданство республики получили 226 человек, а за аналогичный период этого года — 603 человека.

Кремль ранее заявил, что не располагает точными данными о числе покинувших РФ мужчин после начала частичной мобилизации. По неофициальным данным, речь может идти о более чем 260 тысячах человек. Казахстанские власти сообщили, что в их страну с 21 сентября въехали 98 тысяч россиян. А МВД Грузии 27 сентября обнародовало официальные данные о количестве россиян, въехавших в страну: за 10 дней въехали 78 742 человека, выехали — 51 643, остались на территории Грузии 27 099 граждан РФ. Немало российских эмигрантов уже находятся в других странах Центральной Азии, Турции, Азербайджане, Армении, Монголии, не говоря о более дальнем зарубежье.