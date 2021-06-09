«Боксёр-сутенёр»: назван кандидат на пост президента Украины «от США»

https://static.news.ru/photo/49a0be80-c99d-11eb-90fa-96000091f725_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэру Киева Виталию Кличко прочат президентское кресло на предстоящих выборах. Как заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый», он, судя по всему, будет кандидатом «от США».

Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили чёрную метку. Ему показали на выход, — сказал народный избранник.

Он уверен, что «американские кураторы» хотят посадить в кресло Зеленского Кличко, вокруг которого американцы сегодня собирают олигархов и отдельных политиков.

Бывшего боксёра Кива назвал «сутенёром Киева», потому что все в городе знают, что она отвечает за все публичные дома столицы. Мэр даже живёт в доме, в котором находится подобное заведение, утверждает депутат.

Вот этого сутенёра-боксёра-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны, — объяснил он.

К Кличко уже примкнул и экс-президент Пётр Порошенко, которого Кива считает «мародёром». Однако депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.

Ранее пранкеры поговорили с Зеленским от лица Кличко. Звонок прозвучал в половине первого ночи. Пранкер от лица мэра сказал, что хочет покинуть пост, так как не в силах больше терпеть унижения со стороны президента. Зеленский ответил, что эти обвинения стали для него сюрпризом и предложил продолжить разговор об увольнении на следующий день.