«Бойцы Саакашвили приехали с Украины»: грозит ли Грузии госпереворот Хотя протесты в Тбилиси стихли, люди ждут новых выступлений сторонников Саакашвили против правительства

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

В Тбилиси 10 марта днем перед парламентом на проспекте Руставели разобрали опоры для звукоусилителей, никаких толп на площади не осталось, и две бродячие собаки, одна рыжая, другая черная, наконец-то могут полежать спокойно на солнце. Единственный митинг продолжительностью 20 минут случился на задворках парламента — там энтузиасты отпраздновали отклонение законопроекта об иностранных агентах (заседание парламента длилось четыре минуты) и потребовали освобождения единственного оставшегося под арестом участника протестных акций (всего было задержано, по разным сведениям, от 66 до 133 человек). Впрочем, не факт, что его отпустят, поскольку на него заведено уголовное дело. Однако это не означает, что протесты исчерпаны. Настроения, ожидания и страхи грузинского общества — в репортаже журналиста NEWS.ru.

Боевики Саакашвили

В Тбилиси есть дерево миндаля, по началу цветения которого местные определяют приход весны. И оно 10 марта зацвело. Но какой будет предстоящая весна?

Говорить, что все прошло и Грузии больше не угрожают попытки госпереворота, пока рано. Ходят тревожные слухи, что в Грузию возвращаются сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Говорят, что они и станут ударной силой следующих протестов. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, депутат от партии Иванишвили «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, — подчеркнул вице-спикер.

Что смогут сделать эти люди — сказать сложно, но разогнать силовое противостояние они вполне способны. Даже во время стычек с полицией 7–8 марта в Тбилиси пострадали 58 сотрудников правоохранительных органов, об этом 10 марта заявил директор центрального департамента уголовной полиции МВД Грузии Теймураз Капутадзе. По его словам, «демонстранты бросали в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, камни, деревянные столбы и другие предметы».

Кроме того, оказалось повреждено здание парламента, толпа перевернула и подожгла несколько автомобилей полиции, нанесла ущерб фасадам зданий на проспекте Руставели, разбила витрины магазинов. При этом недавние протесты нельзя назвать особо впечатляющими, несмотря на драматические кадры в новостях. Как сказал NEWS.ru молодой человек, у которого нижняя часть лица была закрыта платком с изображением челюстных костей черепа, «фигня это была, думаю, мы еще поборемся».

Действительно ли некие сторонники Саакашвили приехали в Тбилиси из зоны СВО и точно ли они прибыли для участия в силовых акциях — это никто ни подтвердить, ни опровергнуть пока не может. Остается надеяться, что вице-спикер Гия Вольский обладает некоей оперативной информацией, а не просто пугает общественность.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Впрочем, судя по публике, которая участвовала в митингах перед парламентом в минувшие дни, среди протестующих есть кому возмутить спокойствие. Крепкие ребята в респираторах, защитных очках и касках спокойно сидели среди толпы, курили и ждали, когда же пойдет настоящий «движняк», а не вот эти «голословные выступления с призывами к демократии».

Стены зданий на проспекте Руставели разрисованы черной аббревиатурой ACAB, которая встречается практически на всех гражданских протестах: расшифровка содержит оскорбительное высказывание о правоохранителях. Фраза all cops are bastards зародилась на волне протестов 1920-х годов, потом ее взял на вооружение британский криминал, панки и леваки. В принципе, ACAB используется преимущественно в европейской и американской протестной традиции. Но поскольку официальная позиция Тбилиси, что «Грузия — это Европа», видимо, сюда из Европы приходит не только хорошее.

Пчела плохому не научит

Протоиерей Нодари из тбилисского храма Анчисхати (Рождества Богородицы), построенного в VI веке, считает, что задача грузинской церкви, а в этой стране именно она, имеющая колоссальный авторитет, является реальным оплотом общества — отделить хорошее от плохого и не допустить сатану, сеющего раздоры.

Вот пчела — она же куда только не садится, да? А в итоге мы имеем мед, воск, пергу и прочее. То есть пчела превращает плохое в хорошее. Вот и нам надо так же. А все эти ЛГБТ — это от диавола, не надо здесь такого! А хорошее — надо, — заявил отец Нодари громким голосом на весь храм.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Кстати, опубликованный 7 марта отчет Фонда развития СМИ (MDF) подтверждает, что в Грузии с диаволом многие борются, причем даже не в соцсетях, а в обычной прессе. Из 638 гомофобных сообщений большинство (453) было найдено в традиционных СМИ, что в два раза больше, чем в комментариях на запрещенном в РФ Facebook (185), сказано в отчете.

Но кто будет отделять хорошее от плохого в рамках всей страны, причем речь не только об ЛГБТ? Например, на протестах перед парламентом собирались разные люди, в том числе настроенные весьма радикально. По некоторым сведениям, там звучали призывы отправиться «на Сухуми». Эти крики были болезненно восприняты Москвой, хотя вряд ли можно предполагать, что кто-то в Тбилиси всерьез рассчитывает двинуть войска на Абхазию, по крайней мере в обозримом будущем.

Воевать с Абхазией — это означает воевать с Россией, — считает 44-летний менеджер Георгий, который пришел к парламенту днем 10 марта в обеденный перерыв, чтобы «посмотреть, происходит ли что». — Не слушайте вы эти призывы. Тут каждый несет все, что взбредет в голову, лишь бы выделиться. Не эти люди решают, что будет дальше.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Два пути в Европу

Продавщица чурчхелы Манана в центре старого города, «грецкий орех в меду — особенно хорошая», смотрит в будущее без оптимизма.

Нас эти протесты не волнуют, мы к парламенту не ходим, — сказала она. — Но туристов и так немного, а сейчас и этих распугают. Вон, пишут, что Россия предупреждает своих, чтобы к нам не ездили.

И тут же доказала делом расположение к России — корреспонденту NEWS.ru продала чурчхелу по 2,5 лари, а стоявшим рядом китайским туристам — по 3 лари.

А что ждет Грузию? Этим вопросом тут задаются сейчас все. Большая часть населения согласна, говоря словами отца Нодари, «взять все хорошее» от Европы. Проукраинские настроения в Грузии ни для кого не секрет, все стены в Тбилиси исписаны лозунгами в поддержку Киева, а со многих балконов уже год как свисают украинские флаги. Причем чистые, то есть их регулярно стирают. Почти все считают, что «Грузия — это Европа», и с опаской смотрят на Россию. «Русские стоят в 40 километрах от Тбилиси», — напоминают здесь, имея в виду границу с Южной Осетией, на которой расквартированы российские военные. Но вот дальше начинаются расхождения.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Большая часть населения хочет, чтобы был мир со всеми, в том числе и с Россией, пусть с ней есть расхождения по многим вопросам, в первую очередь в связи с Абхазией и Южной Осетией. Однако не таковы сторонники Саакашвили. Как сформулировала член партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе, «молодежь не испугалась ни облав, ни отравления, ни газа». «В этом заслуга единства общества. Грузинское общество сделало очень важный шаг — мир открыл его заново. Страна вернулась в мировую повестку как европейское общество», — считает она.

Вано Мерабишвили, бывший глава МВД в правительстве Саакашвили, заявил, что ЕНД — «единственная партия, способная обеспечить евроатлантическую интеграцию страны и „дружеские связи“ с Украиной».

Иными словами, пока большинство в Грузии хочет пусть худого, но мира, сторонники Саакашвили стремятся слиться с Западом воедино, став полноценной Европой, чтобы получить «защиту от Москвы».

Другое дело, что вряд ли к такому готова сама Европа. Но для Саакашвили сейчас главная задача — выйти из тюрьмы и вернуться в политику, для этого он готов использовать любые способы. Не получилось сейчас с законом об иноагентах — завтра будет что-то еще.

Тревожную весну предрекает расцветший в Тбилиси миндаль.

Тбилиси