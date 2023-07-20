Бойцов ЧВК «Вагнер» отправили на границу с Польшей Минобороны Белоруссии: военные вместе с бойцами «Вагнера» отрабатывают задачи под Брестом

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Военнослужащие белорусской армии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отрабатывают совместные задачи на полигоне Брестский недалеко от границы с Польшей, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что совместные тренировки будут длиться неделю.

Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер». На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщало, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. До этого тренировки проходили на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.

Накануне командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев сообщил, что Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, в частности, в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 км противотанковых рвов.